Disinfestazione e derattizzazione al via il secondo ciclo di interventi in città

A Sciacca è iniziato il secondo ciclo di interventi di disinfestazione contro le zanzare e di derattizzazione, promossi dall’amministrazione comunale. Gli interventi sono parte delle misure di tutela della salute pubblica e riguardano diverse zone della città. La campagna si svolge in più fasi e continuerà nelle prossime settimane. La prima parte del ciclo si è conclusa con risultati positivi, e ora si prosegue con il secondo.

Parte questa settimana a Sciacca il secondo ciclo di interventi di disinfestazione contro le zanzare e di derattizzazione predisposto dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività di tutela della salute pubblica. A comunicarlo sono il sindaco Fabio Termine e l’assessore Salvino Patti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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