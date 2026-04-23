Fisco oltre 11 milioni di italiani non pagano l’Irpef | il peso maggiore sul ceto medio

Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, nel 2025 più di 11 milioni di italiani risultano non aver versato l’Irpef. La cifra riguarda principalmente cittadini appartenenti al ceto medio, che si trovano a sostenere un carico fiscale più consistente rispetto a chi evade completamente. Le dichiarazioni del fisco evidenziano questa situazione, evidenziando differenze tra diverse fasce di reddito e categorie di contribuenti.

Oltre 11 milioni di italiani non pagano l’Irpef. È questo il dato che emerge dalle dichiarazioni del 2025 analizzate dal Sole 24 Ore. L’imposta sui redditi delle persone fisiche ha raggiunto i 197,4 miliardi, in crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente e con un valore pro capite di 5.790 euro. I redditi dichiarati raggiungono, in totale, quasi i 1.100 miliardi con un incremento del 4,7%, pari a 48 miliardi in più. Il valore medio dichiarato cresce a quota 25.820 euro. L’imposta netta viene dichiarata da 34,1 milioni di soggetti, pari al 79,6% della platea complessiva. Irpef, oltre 11 milioni di italiani non la pagano. In Italia nel 2025 ci sono stati oltre 8,7 milioni di soggetti che non hanno dichiarato nulla.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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