Nella provincia di Lucca, sono state scoperte irregolarità riguardanti il lavoro delle badanti. Si parla di un’evasione fiscale superiore ai 2 milioni di euro, con decine di lavoratrici non registrate presso le autorità fiscali. Le indagini hanno portato alla luce un vasto giro di lavoratori in nero, che coinvolge diverse persone impiegate nel settore dell’assistenza domiciliare. Le autorità stanno proseguendo con verifiche e controlli sulla posizione di queste lavoratrici.

Lucca, 6 maggio 2026 – Oltre 2 milioni di euro sottratti al fisco e decine di lavoratrici completamente sconosciute all’amministrazione finanziaria. È il bilancio, ancora provvisorio, dell’attività di controllo condotta dalla Guardia di Finanza di Lucca nel settore dei collaboratori domestici, tra colf e badanti. Controlli incrociati con l’Inps. L’indagine, avviata attraverso un monitoraggio sulla regolarità contributiva in collaborazione con l’Inps, ha fatto emergere un fenomeno tanto diffuso quanto sommerso: numerosi assistenti familiari che lavorano stabilmente nelle case senza alcuna registrazione fiscale o previdenziale. Una situazione che, oltre a sottrarre risorse allo Stato, priva gli stessi lavoratori delle tutele previste dalla legge.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Badanti in nero, maxi evasione in provincia di Lucca: oltre 2 milioni sottratti al fisco

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