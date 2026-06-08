Fisco | 2,4 milioni di lettere per regolarizzare le anomalie fiscali

Notizia in breve

L'Agenzia delle Entrate ha inviato 2,4 milioni di lettere ai contribuenti per segnalare irregolarità fiscali. Le comunicazioni contengono dettagli sui dati utilizzati per identificare le anomalie, come redditi dichiarati e operazioni finanziarie. In alcuni casi, un errore di compilazione nel quadro fiscale può portare a sanzioni, anche senza intento fraudolento. La procedura mira a chiarire le discrepanze e a favorire la regolarizzazione.