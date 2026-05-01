Fisco arriva il cruscotto digitale per regolarizzare i debiti con un clic

Da questo mese è disponibile online una nuova versione del servizio “Situazione debitoria - Consulta e paga” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta di un cruscotto digitale che permette di verificare e regolarizzare i debiti fiscali con un semplice clic. Il servizio consente di consultare i debiti in essere e di effettuare pagamenti direttamente attraverso la piattaforma, senza necessità di recarsi di persona presso gli uffici.

È online da questo mese, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio “Situazione debitoria - Consulta e paga”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Debito con il fisco, arriva la svolta digitale: online il nuovo cruscotto che mette ordine tra cartelle, rate e rottamazioniL’eterna incertezza su quanto si deve ancora pagare al fisco, se la cartella è stata davvero estinta, se il piano di rateizzazione è in regola o se... Ultima chiamata per la Rottamazione Quinques: ecco come regolarizzare i debiti con l'Agenzia delle EntrateLa misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fisco, il nuovo cruscotto digitale semplifica il pagamento delle cartelle esattoriali; Cartelle esattoriali, come funziona il nuovo cruscotto digitale per consultare debiti, rate e pagamenti. Fisco, controlla subito se hai debiti nascosti: online il nuovo servizio che cambia tutto sulle cartelle esattorialiDebiti, pagamenti e rate in un unico cruscotto digitale: la nuova Situazione debitoria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione punta sulla trasparenza (senza sconti), per aiutare i contribuenti a ... panorama.it