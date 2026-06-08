Fisascat Cisl Milano | Ingrosso denuncia l’estromissione e l’agitazione

Notizia in breve

Un rappresentante di un sindacato ha denunciato di essere stato escluso da incontri e di aver avviato azioni di protesta. Sono state sollevate domande sulla richiesta di conciliazioni considerate definitive da parte dell’ingrosso ai lavoratori. Inoltre, si è segnalata una riduzione superiore a 600 euro dell’indennità prevista per i dipendenti dell’ingrosso.