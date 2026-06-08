Fisascat Cisl Milano | Ingrosso denuncia l’estromissione e l’agitazione
Un rappresentante di un sindacato ha denunciato di essere stato escluso da incontri e di aver avviato azioni di protesta. Sono state sollevate domande sulla richiesta di conciliazioni considerate definitive da parte dell’ingrosso ai lavoratori. Inoltre, si è segnalata una riduzione superiore a 600 euro dell’indennità prevista per i dipendenti dell’ingrosso.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). L’agitazione interna della Fisascat contrasta con il basso tasso di disoccupazione nel settore tutelato. Fonte Eurostat? Lo stato di agitazione colpisce la Fisascat Cisl Milano Metropoli dopo l’estromissione di Alessandro Ingrosso. Alessandro Ingrosso denuncia l’estromissione dalla Fisascat Cisl Milano Metropoli dopo quasi 30 anni di attività sindacale, segnalando una crisi interna che ha portato alla proclamazione di uno stato di agitazione. La vicenda coinvolge la federazione che tutela i lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi, mettendo in discussione i principi di democrazia e confronto all’interno dell’organizzazione stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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