Esselunga Piacenza Fisascat Cisl entra per la prima volta nella Rsu

Alle recenti elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso il punto vendita Esselunga di via Conciliazione a Piacenza, la lista Fisascat Cisl Parma Piacenza ha ottenuto la maggioranza dei voti, entrando per la prima volta nella Rsu di quel negozio. Questa rappresentanza sindacale ora include membri eletti in modo diretto e rappresenta un risultato significativo per il sindacato locale. L'evento segna un passo importante nel rapporto tra i lavoratori e la rappresentanza sindacale presso questa sede.

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