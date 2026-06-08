Firenze presentazione del libro ‘Il cielo sottosopra Il romanzo di Giuseppe Pescetti’

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno alle 18 nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze si terrà la presentazione del libro “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti”. L’evento si svolge nella sede della Regione Toscana.

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Firenze, 8 giugno 2026 – L’11 giugno alle ore 18, nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della Regione Toscana, sarà presentato il libro “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti” della giornalista e scrittrice Elena Andreini, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri». L'iniziativa, con ingresso libro, si svolgerà alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A moderare l'incontro sarà Maurizio Toccafondi, vicepresidente nazionale Aics. Interverranno inoltre Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Roberto Bianchi, docente dell'università di Firenze, ed Elena Andreini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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