Il fiume Torsa | presentazione del libro di Giuseppe Nogarino
In occasione della presentazione del libro "Il fiume Torsa" di Giuseppe Nogarino, si potranno ascoltare alcune poesie scelte dal regista Livio Galassi direttamente sulla sponda del fiume.L'appuntamento è a Pocenia, sabato 25 aprile alle 17 a Casa Galassi, a Torsa di Pocenia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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