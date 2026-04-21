Il fiume Torsa | presentazione del libro di Giuseppe Nogarino

Da udinetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della presentazione del libro "Il fiume Torsa" di Giuseppe Nogarino, si potranno ascoltare alcune poesie scelte dal regista Livio Galassi direttamente sulla sponda del fiume.L'appuntamento è a Pocenia, sabato 25 aprile alle 17 a Casa Galassi, a Torsa di Pocenia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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