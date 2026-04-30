Il sottosopra dell’amore a Rivergaro la presentazione del libro di Silvia Tizzoni

Sabato 2 maggio si terrà a Rivergaro la presentazione dell’ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Silvia Tizzoni, intitolato “Il sottosopra dell’amore”. L’evento si svolgerà presso il Centro di lettura della città. Si tratta di un’occasione per conoscere il nuovo lavoro di Tizzoni, che affronta temi legati alle dinamiche sentimentali e alle relazioni. L’iniziativa è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme in vigore.

Torna protagonista “Il sottosopra dell’amore”, l’ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Silvia Tizzoni, e lo farà al Centro di lettura di Rivergaro, sabato 2 maggio.La presentazione avverrà alla chiusura di un pomeriggio che partirà alle ore 16 con l’inaugurazione della mostra dal titolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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