Firenze in scena Poemi Focomelici | l’autobiografia in versi di Daniele Timpano

Notizia in breve

Il 8 giugno 2026 a Firenze si è tenuto un evento dedicato a “Poemi Focomelici”, un’opera che rappresenta un’autobiografia in versi di un autore emergente. La presentazione ha coinvolto vari lettori e critici, che hanno analizzato le prime fasi della carriera dell’autore attraverso le sue composizioni poetiche. L’opera ripercorre gli inizi e le esperienze personali dell’autore, utilizzando un linguaggio poetico e autobiografico. La manifestazione si è svolta in un teatro cittadino, con partecipazione di pubblico e stampa.