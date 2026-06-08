Firenze in scena Poemi Focomelici | l’autobiografia in versi di Daniele Timpano
Il 8 giugno 2026 a Firenze si è tenuto un evento dedicato a “Poemi Focomelici”, un’opera che rappresenta un’autobiografia in versi di un autore emergente. La presentazione ha coinvolto vari lettori e critici, che hanno analizzato le prime fasi della carriera dell’autore attraverso le sue composizioni poetiche. L’opera ripercorre gli inizi e le esperienze personali dell’autore, utilizzando un linguaggio poetico e autobiografico. La manifestazione si è svolta in un teatro cittadino, con partecipazione di pubblico e stampa.
Firenze, 8 giugno 2026 – Una singolare autobiografia in versi, dall’alba della carriera d’autore alle prime raccolte autoprodotte circolate in dattiloscritti carbonari tra il 1996 ed il 1998, passando per l’infinita messe di frammenti poetici, teatrali e letterari, compiuti ed incompiuti, fino alla rabbia politica del presente. Andrà in scena in prima toscana mercoledì 10 giugno ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) “Poemi Focomelici. Sudicerie poetiche 1980-2024”, spettacolo di e con Daniele Timpano, cofondatore della compagnia teatrale pluripremiata agli Ubu FrosiniTimpano. Secondo appuntamento della 12esima edizione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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