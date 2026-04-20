A Galleria Toledo per la Liberazione va in scena Dux in scatola - Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito
Il 25 aprile alle 20, presso il teatro Galleria Toledo, si terrà la rappresentazione teatrale intitolata
A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, per la Liberazione va in scena "Dux in scatola - Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito", sabato 25 aprile alle 20.30 e domenica 26 aprile alle 18, testo, regia e interpretazione Daniele Timpano. Uno spettacolo di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena Daniele Timpano con Dux in scatola'Il nuovo appuntamento della stagione teatrale ‘Giallocoraggioso 2526’ del Teatro dei Limoni è il ritorno di Daniele Timpano che, in occasione del...
"Il paese del vento" in scena a Galleria ToledoA Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, sabato 11 alle 20.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Non sentire il male: a Galleria Toledo l'omaggio di Elena Bucci alla Duse; ‘Non sentire il male’ a Galleria Toledo; Giorgio Montanini in Fall Reloaded a Galleria Toledo; GALLERIA TOLEDO in scena NON SENTIRE IL MALE di e con Elena Bucci.
‘Non sentire il male’ a Galleria ToledoIn scena a Napoli dal 17 al 19 aprile Riceviamo e pubblichiamo. Nel solco di una ricerca che interroga la memoria scenica come materia viva e continuamente riattivabile, la produzione Le belle bandier ... expartibus.it
Elena Bucci in Non sentire il male a Galleria ToledoA Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, da venerdì 17 a domenica 19 aprile è in scena Elena Bucci con Non sentire il male. napolitoday.it
# **Manuela Apartments Plebiscito** **CIN Verificato by Holidayngo: IT063049C2BIS8LBUA** **Posizione eccezionale!** Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, accanto a **Piazza Plebiscito, via Toledo, Galleria Umberto** e vicino a **Metro Toledo, Funic - facebook.com facebook