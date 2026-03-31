Il 2 aprile 2026 alle ore 21:00 si terrà al TeatroBasilica di Roma un reading poetico con Daniele Timpano, che presenterà una selezione dei suoi lavori dal 1980 al 2024, intitolata

Cosa: Poemi Focomelici – Sudicerie poetiche (1980-2024), reading poetico di e con Daniele Timpano. Dove e Quando: TeatroBasilica di Roma, 2 aprile 2026 alle ore 21:00. Perché: Un’autobiografia in versi dissacrante e profonda che ripercorre mezzo secolo di vita e scrittura compulsiva. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che fonde letteratura, performance e memoria storica personale. Il 2 aprile 2026, il palco del TeatroBasilica ospiterà Daniele Timpano con la sua ultima fatica, Poemi Focomelici – Sudicerie poetiche (1980-2024). Non si tratta di un semplice reading, ma di un viaggio viscerale attraverso quarant’anni di scrittura, un’esposizione pubblica di frammenti di vita che spaziano dall’innocenza dell’infanzia alla complessità dell’età adulta, curata in collaborazione con Elvira Frosini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Daniele Timpano e i suoi Poemi Focomelici al TeatroBasilica

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