Fiorucci non c' è pace per i lavoratori | annunciati altri 18 licenziamenti scatta lo sciopero

L'azienda ha annunciato altri 18 licenziamenti, portando a uno sciopero dei lavoratori. I sindacati hanno commentato che le proposte dell'azienda sono state considerate insufficienti rispetto alla gravità della situazione. La decisione di procedere con i licenziamenti si inserisce in un contesto di tensione tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o alternative proposte dall'azienda. La situazione resta aperta e in fase di confronto.

“Le proposte avanzate dall'azienda si sono dimostrate del tutto insufficienti rispetto alla gravità della situazione” hanno riferito i sindacati. L'azienda, infatti, ha annunciato il licenziamento di 18 lavoratrici e lavoratori e Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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