Il prossimo 25 maggio, i lavoratori italiani di Electrolux hanno programmato uno sciopero per opporsi ai 1.700 licenziamenti annunciati dall’azienda. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione riguardante il piano di ristrutturazione che prevede il taglio di posti di lavoro nello stabilimento locale. La manifestazione coinvolgerà i dipendenti delle strutture italiane e si svolgerà in diverse città. La protesta si inserisce nel quadro delle azioni di risposta alla riduzione del personale annunciata dall’azienda.

Il prossimo 25 maggio i lavoratori italiani di Electrolux scenderanno in sciopero per protestare contro i 1.700 esuberi annunciati dalla multinazionale svedese negli impianti del nostro Paese. La ristrutturazione aziendale sarà profonda, taglierà il 40% dei posti di lavoro esistenti e chiuderà anche un impianto, quello di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Sia i sindacati sia il Governo hanno definito il piano di Electrolux inaccettabile, ma sono diversi i fattori che hanno contribuito alla decisione dell’azienda. Alcuni dipendono dalla crisi che la multinazionale sta attraversando da anni. Altri, invece, sono più legati ai costi della produzione industriale in Italia, sensibilmente più alti sia rispetto ad altri Paesi europei, sia rispetto a quelli asiatici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Electrolux in sciopero il 25 maggio contro i 1.700 licenziamenti annunciati

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