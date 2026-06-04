Gli operai dello stabilimento di Lanciano hanno avviato uno sciopero e un presidio davanti all’ingresso dell’impianto. La protesta è partita in risposta alla decisione di vendere lo stabilimento, con i rappresentanti sindacali che chiedono un intervento immediato del Governo e garanzie per i posti di lavoro prima della cessione. La protesta coinvolge i lavoratori delle sigle Fiom e Fim.

Roma - La prossima settimana partirà con sole e temperature in aumento, ma da martedì il Nord potrebbe. Roma - Sabato qualche disturbo tra Nord e basso Adriatico, poi da domenica torna una fase più stabile. L'Aquila - Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie cittadine:. Presidio davanti al sito di Lanciano. Fiom e Fim chiedono l’intervento urgente del Governo e garanzie occupazionali prima della cessione. Sciopero questa mattina allo stabilimento Pierburg di Lanciano, dove i lavoratori hanno incrociato le braccia contro l’ipotesi di vendita del sito abruzzese da parte del gruppo tedesco Rheinmetall. La... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Pierburg, scatta lo sciopero: lavoratori contro la vendita dello stabilimento

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