Fiorentina rivoluzione viola | Grosso guida il club fino al 2028

La Fiorentina ha annunciato che Vincenzo Grosso guiderà la squadra fino al 2028. La decisione arriva dopo le recenti trattative tra la dirigenza e l’allenatore, che ha firmato un contratto pluriennale. La società ha specificato che Grosso adotterà un nuovo approccio tattico e metodologico, senza fornire dettagli sui cambiamenti specifici. La scelta segue una fase di riorganizzazione tecnica, con l’obiettivo di modificare la filosofia di gioco del club.

Come cambierà la filosofia di gioco della Fiorentina con Grosso? Quali sono le basi del metodo tecnico scelto dalla dirigenza? Perché il contratto è stato siglato fino al 2028? Quali saranno le prime mosse per ricostruire la rosa viola??? In Breve Contratto pluriennale siglato con scadenza fissata al 30 giugno 2028 Presidente Giuseppe Commisso e Catherine puntano sulla ricostruzione dell'identità viola Esperienza tecnica maturata tra Juventus, Bari, Lione, Frosinone e Sassu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FIORENTINA: GROSSO IN ARRIVO!

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