Fiorentina Grosso è il nuovo allenatore | contratto fino al 2028

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il contratto ha una durata fino al 2028.

(Adnkronos) – La Fiorentina ha annunciato ufficialmente che "Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola". Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: il contratto di 2 anni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, contratto fino al 2028! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Fiorentina: Fabio Grosso nuovo allenatore. La cifra del contratto. Paratici a Vanoli: no all’opzione per il rinnovoFabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, con un contratto di due anni e un compenso di circa un milione di euro all’anno.

Temi più discussi: Grosso alla Fiorentina, la firma slitta: dal nodo staff alla scialuppa Vanoli; Come giocherà la Fiorentina di Grosso, modulo e titolari: 4-3-3 e un attacco da ridisegnare; Fiorentina, domani è il giorno di Grosso: attesa l’ufficialità dopo il via libera del Sassuolo; Grosso deve liberarsi dal Sassuolo e c’è il nodo dello staff alla Fiorentina.

UFFICIALE Fabio #Grosso è il nuovo allenatore della #Fiorentina: contratto fino al 2028 per il tecnico ex Sassuolo Le sue prime parole: Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un top club prestigioso #Calcion x.com

*UFFICIALE*: Fabio Grosso rescinde il contratto con il Sassuolo e firma con la Fiorentina. Due settimane dopo la notizia, tutto è confermato. reddit

Ufficiale, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: Non vedo l'ora di iniziareACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanil ... corrieredellosport.it

Grosso alla Fiorentina, è ufficiale: il contratto dell'ex Juve e campione del mondoL'ex allenatore di Frosinone e Sassuolo è arrivato alla corte della famiglia Commisso: per lui accordo fino al 30 giugno 2028 ... tuttosport.com