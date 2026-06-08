Fiorentina Fabio Grosso è il nuovo allenatore | contratto fino al 2028

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il contratto è stato firmato fino al 2028.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ufficiale l’arrivo del tecnico sulla panchina viola. La ACF Fiorentina ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028, segnando così l’inizio di un nuovo ciclo per la formazione viola. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Fabio Grosso ha iniziato il proprio percorso da allenatore nel 2013 nel settore giovanile della Juventus. Il debutto su una panchina di Prima Squadra è arrivato nel 2017 con il Bari in Serie B, aprendo una carriera che lo ha visto protagonista anche all’estero e in Serie A. Nel suo percorso professionale ha guidato, tra le altre, Olympique Lione, Frosinone e Sassuolo, ottenendo risultati significativi come due promozioni dalla Serie B alla Serie A. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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FIORENTINA : FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE VIOLA

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