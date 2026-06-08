La Fiorentina ha come priorità l'acquisto di Thorstvedt, centrocampista attualmente al Sassuolo. Dopo l'ingaggio del nuovo allenatore, la società ha individuato nel norvegese il profilo preferito per rinforzare il reparto. La trattativa è in fase avanzata, ma non sono stati ancora definiti i dettagli economici. La società sta lavorando per portare il giocatore alla corte viola nel prossimo mercato.

Calciomercato Fiorentina, idea chiara per il centrocampo dopo l’arrivo di Grosso: Thorstvedt del Sassuolo è il profilo in pole. La Fiorentina ha individuato in Kristian Thorstvedt il primo nome per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo in panchina di Fabio Grosso, che ha firmato fino al 2028, il club viola è già al lavoro per costruire una rosa competitiva e funzionale alle idee del nuovo allenatore. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il centrocampista norvegese è particolarmente apprezzato da Grosso, che lo conosce bene grazie all’esperienza condivisa al Sassuolo. Nell’ultima stagione il classe 1999 ha confermato il suo valore con la maglia neroverde, chiudendo l’annata con 4 gol e 4 assist, numeri che ne certificano la crescita e la duttilità tattica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Fiorentina, priorità Thorstvedt: il centrocampista del Sassuolo è il nome scelto per il nuovo corso

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FIORENTINA - SASSUOLO 0-0: -4 ALLA FINE DI STO STRAZIO..

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