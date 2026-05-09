SASSUOLO-PISA 2-2 | IN EVIDENZA | Il pareggio nel finale di Thorstvedt salva il Sassuolo | Serie A 2025 26

Da justcalcio.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie A tra Sassuolo e Pisa, le due squadre hanno concluso sul punteggio di 2-2. Il risultato finale è stato deciso nei minuti di recupero, quando Thorstvedt ha segnato il gol che ha evitato la sconfitta per il Sassuolo. Il Pisa aveva avuto l’opportunità di ottenere la terza vittoria consecutiva, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio fino alla fine.

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Il Pisa è andato vicino alla vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione, ma un pareggio nel finale del norvegese ha costretto il. Guarda questo video su Youtube L'articolo SASSUOLO-PISA 2-2 IN EVIDENZA Il pareggio nel finale di Thorstvedt salva il Sassuolo Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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SASSUOLO-PISA 2-2 | HIGHLIGHTS | 12ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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