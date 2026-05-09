SASSUOLO-PISA 2-2 | IN EVIDENZA | Il pareggio nel finale di Thorstvedt salva il Sassuolo | Serie A 2025 26

Nel match di Serie A tra Sassuolo e Pisa, le due squadre hanno concluso sul punteggio di 2-2. Il risultato finale è stato deciso nei minuti di recupero, quando Thorstvedt ha segnato il gol che ha evitato la sconfitta per il Sassuolo. Il Pisa aveva avuto l’opportunità di ottenere la terza vittoria consecutiva, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio fino alla fine.

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