Fiorentina inizia l' era Grosso | Non vedo l' ora di iniziare costruirò una squadra coraggiosa e ambiziosa
La Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore, segnando l’inizio della sua gestione. La società ha comunicato anche l’addio a Paolo Vanoli. Grosso ha dichiarato di essere impaziente di iniziare e ha promesso di costruire una squadra coraggiosa e ambiziosa. La presentazione ufficiale si è svolta poco dopo la comunicazione dell’accordo tra le parti.
La nuova stagione della Fiorentina è già cominciata. Dopo aver comunicato l'addio a Paolo Vanoli, il club gigliato ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Grosso come nuovo allenatore. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola - si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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