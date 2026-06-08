Fiorentina inizia l' era Grosso | Non vedo l' ora di iniziare costruirò una squadra coraggiosa e ambiziosa

Notizia in breve

La Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore, segnando l’inizio della sua gestione. La società ha comunicato anche l’addio a Paolo Vanoli. Grosso ha dichiarato di essere impaziente di iniziare e ha promesso di costruire una squadra coraggiosa e ambiziosa. La presentazione ufficiale si è svolta poco dopo la comunicazione dell’accordo tra le parti.