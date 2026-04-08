Pongracic verso Crystal Palace Fiorentina | Vedo un' altra squadra ora lo spirito è giusto Possiamo fare bene

Marin Pongracic si è espresso sulla situazione attuale della squadra, affermando di percepire uno spirito più positivo rispetto al passato e di credere nelle possibilità di ottenere buoni risultati. Il centrale difensivo, che con Luca Ranieri forma la linea difensiva titolare, ha evidenziato come la crescita personale e collettiva abbia portato a un miglioramento delle prestazioni. La squadra si sta preparando per prossimi impegni e il giocatore si mostra fiducioso.

Firenze, 8 aprile 2026 - Insieme a Luca Ranieri è il titolare della difesa viola. Marin Pongracic è cresciuto settimana dopo settimana. Sarà l'unico calciatore della Fiorentina impegnato ai prossimi Mondiali, ma per il momento la testa è concentrata sul presente, con l'obiettivo di fermare il Crystal Palace per provare a regalarsi un finale di stagione diverso. In conferenza stampa, da Londra, c'è lui accanto a Paolo Vanoli. Queste le considerazioni del difensore croato, sollecitato subito su Mateta, possibile avversario nel corso del match. "Lo conosco, ci giocai contro in una partita in Under 21, Croazia-Francia. Si vedevano già le sue caratteristiche: molto fisico e veloce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pongracic verso Crystal Palace Fiorentina: "Vedo un'altra squadra, ora lo spirito è giusto. Possiamo fare bene" Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal PalaceBayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla... Fiorentina, rimonta e Quarti: ora la sfida da urlo col Crystal PalaceLa Fiorentina di Paolo Vanoli stacca il pass per i Quarti di Finale di Conference League, superando il Rakow con un sofferto 2-1 esterno (aggregato... Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Crystal Palace - Fiorentina, De Gea conosce bene le 'aquile'; Vanoli: A volte il bel gioco va lasciato a casa. A Londra partita importantissima; Vanoli: Fiorentina in emergenza per la Conference? Non mi piace. Kean ha dolore... Pongracic verso Crystal Palace Fiorentina: Vedo un'altra squadra, ora lo spirito è giusto. Possiamo fare beneIl difensore croato ha parlato da Londra in vista dell'andata dei quarti di finale di Conference League. La partita di ritorno si giocherà a Firenze giovedì della prossima settimana ... lanazione.it Probabili formazioni Crystal Palace-Fiorentina: le indicazioni verso la 32^ giornataProbabili formazioni Crystal Palace Fiorentina - Nella serata di domani, giovedì 9 aprile, andrà in scena al Selhurst Park di ... fantamaster.it LaViola.it. . Le ultime dal Selhurst Park alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina con @niccomisul #CrystalPalace #Fiorentina #ConferenceLeague #CrystalPalaceFiorentina #UECL - facebook.com facebook Conference League, Fiorentina a Londra senza Kean: con il Crystal Palace non ci sarà x.com