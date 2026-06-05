Corriere dello Sport – Fiorentina tra mercato e nuovo allenatore | il Sassuolo libera Grosso vertice per Paratici negli Usa

Il Sassuolo ha liberato l’allenatore Grosso, che dovrebbe approdare alla Fiorentina. La società viola è in attesa di ufficializzare l’accordo e sta definendo il budget di mercato con il dirigente incaricato. Nel frattempo, si svolge un vertice negli Stati Uniti con un altro dirigente, Paratici, per discutere le strategie di mercato.

2026-06-04 09:55:00 Il CdS: Grosso alla Fiorentina, attesa per l’ufficialità: budget di mercato da stabilire con Paratici. BUDGET. Anzi, sulla carta per due stagioni: già pronto c’è un biennale a 1,2 milioni l’anno, che contiene l’opzione a favore del club di Commisso di estenderlo a una terza se i risultati fossero in linea con le ambizioni e le aspettative di questo nuovo corso, per nulla semplice da far iniziare e da mettere in pratica. E quali saranno in questo caso lo dirà il mercato, che sempre negli Stati Uniti avrà l’avallo del numero uno sotto il profilo del budget: più consistente uguale più ambizioni, perché dentro ci sarebbero più acquisti per ridisegnare la fisionomia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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