Finto motore in vendita online | incassano 2.900 euro e spariscono

Notizia in breve

Due persone hanno messo in vendita online un motore falso, ricevendo circa 2.900 euro prima di scomparire. Hanno pubblicato annunci con pezzi di ricambio per auto, ma una volta incassato il pagamento, non hanno più risposto e sono scomparse. La truffa si è svolta attraverso piattaforme di vendita online, dove sono stati archiviati i messaggi e le transazioni. Nessuna delle parti coinvolte ha più avuto contatti successivamente.