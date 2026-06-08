Finto motore in vendita online | incassano 2.900 euro e spariscono
Due persone hanno messo in vendita online un motore falso, ricevendo circa 2.900 euro prima di scomparire. Hanno pubblicato annunci con pezzi di ricambio per auto, ma una volta incassato il pagamento, non hanno più risposto e sono scomparse. La truffa si è svolta attraverso piattaforme di vendita online, dove sono stati archiviati i messaggi e le transazioni. Nessuna delle parti coinvolte ha più avuto contatti successivamente.
Avevano messo in vendita pezzi di ricambio per auto su internet, ma dopo aver incassato il denaro sparivano senza lasciare traccia. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Pico hanno denunciato a piede libero due persone con l’accusa di truffa in concorso: un 63enne di origine pakistana. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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