Finto messaggio di Poste nella mail 51enne cade nel tranello | spariscono 2.700 euro

Una donna di 51 anni ha ricevuto un'email che sembrava provenire da Poste Italiane, completa di logo e dettagli realistici. Convinta dalla messaggio, ha proceduto con un bonifico di 2.700 euro. La vittima non ha sospettato nulla fino a quando non si è resa conto dell'inganno. La truffa si è conclusa con la perdita di una somma ingente, che si è volatilizzata dopo aver seguito le indicazioni del messaggio falso.

È stato ingannato da un'email apparentemente ufficiale, decisamente ben fatta, con logo e dettagli credibili. Fidarsi di quella comunicazione è stato un errore fatale: in pochi minuti il suo conto corrente, dove aveva circa 2.700 euro, gli è stato svuotato. È la truffa in cui è caduto un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Tenta la truffa del “finto incidente”, 80enne non cade nel tranello e chiama la PoliziaAncora un tentativo di truffa ai danni delle fasce più deboli, ma questa volta il raggiro non è andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi... Leggi anche: Un sms fasullo e spariscono 4mila euro: la truffa a nome delle Poste