È stata annunciata l’introduzione del motore Turbo 100 sulla Fiat Grande Panda, disponibile a un prezzo di 17.900 euro. La vettura si distingue per l’uso del cambio manuale, che influisce sulla guida in città. Fiat ha scelto di concentrarsi sulla semplicità meccanica, privilegiando questa soluzione rispetto a motori più complessi o trasmissioni automatiche. La nuova versione rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti.

? Punti chiave Come influisce il cambio manuale sulla guida urbana della nuova Panda?. Perché FIAT ha deciso di puntare nuovamente sulla semplicità meccanica?. Quali sono le prestazioni reali del nuovo motore Turbo 100?. Quanto costa la versione Pop rispetto alle alternative ibrida ed elettrica?.? In Breve Motore 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce.. Alessio Scuteri conferma il 55% di preferenza per il cambio manuale nel segmento B.. Il modello raggiunge i 100 kmh in 10,6 secondi con dimensioni di 3,99 metri.. Gamma completa con opzioni elettrica da 44 kWh e ibrida da 110 CV.. La nuova motorizzazione benzina della FIAT Grande Panda arriverà nelle concessionarie durante il prossimo weekend attraverso un evento di porte aperte, offrendo una soluzione accessibile con un listino che parte da 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiat Grande Panda: arriva il motore Turbo 100 da 17.900 euro

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