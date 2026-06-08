Finti blocchi auto e spoofing telefonico | così i truffatori svuotano case e conti a Roma e provincia
Due truffe sono state denunciate nella zona di Roma e provincia. In un caso, i malviventi hanno simulato blocchi stradali per entrare nelle case, sottraendo beni e valori. Nell’altro, hanno contattato le vittime fingendosi dipendenti di banche o enti, inducendole a effettuare bonifici tramite tecniche di spoofing telefonico. Nessuno dei due metodi è stato accompagnato da violenza o minacce dirette.
Due truffe, una finalizzata ai furti in casa l'altra a far eseguire dei bonifici tramite la cosiddetta tecnica dello spoofing. Con l'arrivo dell'estate e le città che mano a mano si svuotano cresce l'attenzione per tutelare nonni e nonni che rimangono da soli in casa. Ad allertare la popolazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Ti svuotano il conto chiamandoti dal numero VERO della tua banca (Truffa Spoofing)
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