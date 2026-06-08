Finti blocchi auto e spoofing telefonico | così i truffatori svuotano case e conti a Roma e provincia

Notizia in breve

Due truffe sono state denunciate nella zona di Roma e provincia. In un caso, i malviventi hanno simulato blocchi stradali per entrare nelle case, sottraendo beni e valori. Nell’altro, hanno contattato le vittime fingendosi dipendenti di banche o enti, inducendole a effettuare bonifici tramite tecniche di spoofing telefonico. Nessuno dei due metodi è stato accompagnato da violenza o minacce dirette.