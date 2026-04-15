A Bari si registra un aumento di messaggi SMS falsi che si spacciano per comunicazioni ufficiali sulla tassa sui rifiuti. Questi messaggi mirano a ingannare i cittadini, inducendoli a credere di essere in debito con il pagamento della Tari. Le autorità avvisano di non cliccare sui link presenti e di verificare eventuali comunicazioni direttamente con gli uffici competenti.

I cittadini di Bari sono bersaglio di un’ondata di messaggi fraudolenti inviati tramite SMS, che simulano comunicazioni relative a presunte insolvenze nella Tari. I truffatori utilizzano link sospetti e numeri di telefono per indurre gli utenti a rivelare dati sensibili o credenziali bancarie sotto la minaccia di sanzioni fiscali. La frode si manifesta con messaggi che segnalano irregolarità nei pagamenti della tassa sui rifiuti, spingendo i destinatari verso canali non ufficiali. Il Comune di Bari ha immediatamente reagito per proteggere la popolazione, precisando che le comunicazioni istituzionali non includono mai collegamenti esterni o richieste dirette di inserimento di codici finanziari e dati personali attraverso email non certificate o SMS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme truffe a Bari: finti SMS sulla Tari svuotano i conti

Notizie correlate

Allarme truffe Tari: il Comune di Matera avverte dai finti SMSL’amministrazione di Matera ha lanciato un avviso urgente per proteggere i cittadini da una serie di messaggi fraudolenti che circolano via SMS,...

È allarme truffe: spediti centinaia di finti sms sul mancato pagamento della TariÈ scattato l'allarme truffa a Gualdo Tadino dopo decine di sms inviati ai cittadini su presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari, dove si...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bari, allarme truffe sulla Tari con sms falsi per rubare dati e denaro: Fate attenzione; Bari, allarme truffe SMS sulla TARI: il Comune invita a non cliccare link o fornire dati personali; SMS fraudolenti TARI, l'allarme dal Comune di Bari; Bari, allarme per la caserma dei vigili del fuoco a Carrassi: Intervenite, qui siamo a rischio.

Bari, allarme truffe SMS sulla TARI: il Comune invita a non cliccare link o fornire dati personaliSecondo quanto segnalato, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi che indicano presunte irregolarità nei pagamenti e invitano a contattare numeri telefonici, cliccare su link o fornire dati ... giornaledipuglia.com

Allarme truffe, cittadini ’a lezione’ dai CarabinieriIn modo continuo nei paesi dell’Amiata e della Val d’Orcia i sindaci promuovono iniziative per prevenire truffe agli anziani. Lo fanno chiedendo il contributo dei carabinieri. Le conferenze sono, ... lanazione.it

, : “ ” Allarme del Comune: messaggi falsi per rubare dati. Allarme truffe a Taranto dopo le segnalazioni di diversi cittadini che hanno ricevuto SMS sospetti relativi alla Tari, con inviti a contatt - facebook.com facebook

Chiedono denaro in favore di una presunta associazione benefica: è allarme truffe a Miglianico x.com