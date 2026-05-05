Finti controlli veterinari sugli animali domestici | così adesso i truffatori cercano di introdursi nelle case

Negli ultimi giorni sono stati segnalati casi di truffe in cui i responsabili si presentano come controllori veterinari, tentando di entrare nelle case dei proprietari di animali domestici. Questi individui cercano di ingannare gli utenti, approfittando dell’affetto verso i propri animali per ottenere accesso agli ambienti domestici. La presenza di questi falsi controllori ha generato preoccupazioni tra le persone che si occupano di tutelare la sicurezza degli animali e delle famiglie.

Provano a conquistare la fiducia dei proprietari di una casa facendo leva su uno dei loro affetti più cari: gli animali domestici. Sono i truffatori in azione nel comune di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, che da alcuni giorni si introducono nelle case degli abitanti fingendo di dover effettuare dei controlli veterinari. Il messaggio del Comune. A segnalare la truffa è stata l’amministrazione comunale, con un avviso pubblicato sul sito internet: «Si informa la cittadinanza che sono stati recentemente segnalati diversi tentativi di truffa riguardanti controlli sugli animali domestici – si legge nel messaggio -. I truffatori utilizzano falsi avvisi per introdursi nelle case con la scusa di controlli veterinari».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Rogo sul Faeta, “così abbiamo fatto partire il fuoco”. Fra le case arriva il ‘pet detective’ per salvare gli animali domesticiPisa, 5 maggio 2026 – “Siamo stati noi a bruciare quei residui di potature dell’oliveto a Santa Maria del Giudice. Nascondeva oltre oltre 2000 formiche “regine” in valigia: l’incredibile scoperta ai controlli in aeroporto. La polizia: “C’è una rete di trafficanti di questi insetti usati come animali domestici”Se avete visto il programma televisivo Airport Security, saprete che negli aeroporti possono capitare ritrovamenti incredibili, dalla droga agli...