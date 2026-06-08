Fine scuola noia autonomia tempo vuoto | perché l’estate dei bambini non deve essere una lista della spesa per genitori esausti

Una pedagogista ha spiegato che l’estate dei bambini non deve essere solo una sequenza di attività organizzate dai genitori. Secondo lei, giornate senza programmi strutturati favoriscono lo sviluppo di competenze importanti come autonomia e capacità di adattamento. La fine della scuola, spesso accompagnata da noia e tempo libero, può diventare un momento di crescita se i bambini trascorrono periodi di libertà senza obblighi.

La pedagogista Teresa Pia Renzo smonta l’ansia da “vacanza organizzata”: giornate senza programma sviluppano competenze decisive. Ma molte famiglie hanno sostituito l’educazione con la delega continua. Non è solo una questione di campi solari o centri estivi. Dietro il panico che ogni anno coglie molte famiglie alla chiusura delle scuole si nasconde una fragilità educativa di fondo. A denunciarlo, come segnala Eco dello Jonio, è la pedagogista Teresa Pia Renzo, che da vent’anni segue percorsi di formazione sulla prima infanzia: il tempo sospeso dell’estate, quello che spaventa perché privo di struttura, è invece un laboratorio prezioso per i bambini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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