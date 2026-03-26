Calciomercato Juve Spalletti fa la lista della spesa | svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate!

L’allenatore ha presentato ufficialmente le priorità per la prossima sessione di mercato, indicando tre giocatori considerati fondamentali. La società ha già avviato i contatti per inserire nel team due attaccanti e un centrocampista, con trattative che sono ancora in fase preliminare. Le richieste sono state comunicate a responsabilità sportive e rappresentano una delle principali attività in programma per l’estate.

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