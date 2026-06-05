Un grande coro dei bambini per le festa di fine anno della scuola elementare delle Vigne

Notizia in breve

Durante la festa di fine anno della scuola primaria Rita Levi Montalcini, bambini hanno esibito un coro e suonato strumenti a percussione per circa due ore. Lo spettacolo musicale ha coinvolto i presenti con esecuzioni collettive e singole, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti e famiglie, con un programma articolato di performance artistiche.