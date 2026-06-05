Un grande coro dei bambini per le festa di fine anno della scuola elementare delle Vigne
Durante la festa di fine anno della scuola primaria Rita Levi Montalcini, bambini hanno esibito un coro e suonato strumenti a percussione per circa due ore. Lo spettacolo musicale ha coinvolto i presenti con esecuzioni collettive e singole, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti e famiglie, con un programma articolato di performance artistiche.
Due ore intense di spettacolo musicale, tra cori e percussioni, hanno incorniciato la festa di fine anno della scuola Scuola Primaria Rita Levi Montalcini. Organizzata come sempre dal Comitato Genitori Vigne, con la collaborazione ed in sinergia con le insegnanti della scuola, la festa si è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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[TESTO] Prendo lo zaino - Canzone per i Remigini (fine anno scuola dell'infanzia)
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