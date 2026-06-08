Film in uscita questa settimana al cinema 8 giugno – 14 giugno
Tra l’8 e il 14 giugno arriveranno nelle sale cinematografiche italiane diversi film. Sono previste nuove uscite di produzioni italiane e internazionali, tra cui commedie, drammi e film di azione. La programmazione include anche lungometraggi di animazione e documentari. La maggior parte delle uscite sarà distribuita in sale tradizionali e in alcune piattaforme di streaming. L’elenco completo delle nuove uscite è stato annunciato dai distributori.
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dall’8 giugno al 14 giugno. Stand By Me – Ricordo di un’estate. Data di uscita: 8 giugno 2026 Regia: Rob Reiner Cast: River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman, Kiefer Sutherland Genere: Avventura, Stati Uniti 1986, 89 min. Il prigioniero. Data di uscita: 10 giugno 2026 Regia: Alejandro Amenábar Cast: Alessandro Borghi, Julio Peña (III), Fernando Tejero, Julien Paschal Genere: Drammatico, Spagna, Italia 2024, 134 min. Romería – Il mare dei ricordi. Data di uscita: 11 giugno 2026 Regia: Carla Simón Cast: Sara Casasnovas, Celine Tyll, Mitch Robles, Sergio Quintana Genere: Drammatico, Spagna, Germania 2025, 115 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
I FILM IN USCITA A GENNAIO
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Odio dirlo, ma onestamente a volte dimentico che questo film esista. Non vedo mai nessuno parlarne, nemmeno in questa comunità. reddit
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