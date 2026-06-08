Film in uscita questa settimana al cinema 8 giugno – 14 giugno

Notizia in breve

Tra l’8 e il 14 giugno arriveranno nelle sale cinematografiche italiane diversi film. Sono previste nuove uscite di produzioni italiane e internazionali, tra cui commedie, drammi e film di azione. La programmazione include anche lungometraggi di animazione e documentari. La maggior parte delle uscite sarà distribuita in sale tradizionali e in alcune piattaforme di streaming. L’elenco completo delle nuove uscite è stato annunciato dai distributori.