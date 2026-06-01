Film in uscita questa settimana al cinema 1 giugno – 7 giugno

Da nonewsmagazine.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra i film in uscita questa settimana nei cinema italiani c’è anche “Scary Movie”, una commedia horror che fa parte di una serie nota per il suo umorismo satirico e le parodie di film horror e di cultura pop. La pellicola sarà disponibile nelle sale dal 1 giugno. La programmazione comprende anche altri titoli, ma “Scary Movie” rappresenta un’uscita di rilievo nel settore dell’intrattenimento cinematografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 1 giugno al 7 giugno. Scary Movie. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Michael Tiddes Cast: Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott Genere: Horror, Stati Uniti 2026, min. Principessa Mononoke. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Hayao Miyazaki Cast: Billy Crudup, Billy Bob Thornton, Minnie Driver, John Di Maggio Genere:  Animazione, Giappone 1997, 133 min. Masters of the Universe. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Travis Knight Cast: Sasheer Zamata, Kristen Wiig, Arun Bassi, Christian Vunipola Genere:  Azione, Avventura, Drammatico, Stati Uniti 2026, min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

film in uscita questa settimana al cinema 1 giugno 8211 7 giugno
© Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (1 giugno – 7 giugno)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tutti i 49 film sequel in uscita nel 2026 al cinema Quale aspettate di più

Video Tutti i 49 film sequel in uscita nel 2026 al cinema Quale aspettate di più?

Notizie e thread social correlati

Film in uscita questa settimana al cinema (27 aprile – 3 maggio)Questa settimana nei cinema italiani arrivano diversi titoli nuovi, pronti a intrattenere il pubblico.

Leggi anche: Film in uscita questa settimana al cinema (4 maggio – 10 maggio)

Temi più discussi: Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Due interessanti film in uscita il prossimo 26 marzo; Film in Streaming in uscita questa settimana: Una di famiglia, 2 cuori e 2 capanne e le altre novità dal 25 maggio; I film in uscita al cinema il 28 maggio: da Backrooms a Tuner ecco le novità in sala!.

film in uscita questaFilm in Streaming in uscita questa settimana: Office Romance, Regretting You e le novità dal 1° giugnoDal ritorno di Jennifer Lopez alla rom com al lancio in streaming di Regretting You: ecco tutti i film in uscita questa settimana, dal 25 al 31 maggio 2026, in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prim ... comingsoon.it

Film in Streaming in uscita questa settimana: Dracula - L'amore perduto, Lilo & Stitch e tutte le novità dal 16 febbraioLa settimana inizia con Dracula: L'amore perduto su NOW e prosegue con Io sono Rosa Ricci su Netflix e Lilo & Stitch su Disney+: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana, dal 16 al 22 ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web