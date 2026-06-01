Tra i film in uscita questa settimana nei cinema italiani c’è anche “Scary Movie”, una commedia horror che fa parte di una serie nota per il suo umorismo satirico e le parodie di film horror e di cultura pop. La pellicola sarà disponibile nelle sale dal 1 giugno. La programmazione comprende anche altri titoli, ma “Scary Movie” rappresenta un’uscita di rilievo nel settore dell’intrattenimento cinematografico.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 1 giugno al 7 giugno. Scary Movie. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Michael Tiddes Cast: Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott Genere: Horror, Stati Uniti 2026, min. Principessa Mononoke. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Hayao Miyazaki Cast: Billy Crudup, Billy Bob Thornton, Minnie Driver, John Di Maggio Genere: Animazione, Giappone 1997, 133 min. Masters of the Universe. Data di uscita: 4 giugno 2026 Regia: Travis Knight Cast: Sasheer Zamata, Kristen Wiig, Arun Bassi, Christian Vunipola Genere: Azione, Avventura, Drammatico, Stati Uniti 2026, min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (1 giugno – 7 giugno)

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