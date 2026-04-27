Questa settimana nei cinema italiani arrivano diversi titoli nuovi, pronti a intrattenere il pubblico. Tra le uscite si trovano film di varie generi, dai lungometraggi di fiction alle produzioni di successo internazionali. La programmazione copre diversi gusti, offrendo opzioni per chi cerca emozioni, risate o riflessioni. Le sale cinematografiche si preparano a vivere un altro periodo di proiezioni e nuovi debutti, con molte pellicole attese dal pubblico.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio. Un sacco bello. Data di uscita: 27 aprile 2026 Regia: Carlo Verdone Cast: Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel Genere: Commedia, Italia 1980, 99 min. The Whispering Star. Data di uscita: 27 aprile 2026 Regia: Sion Sono Cast: Kenji Endo, Yûto Ikeda, Megumi Kagurazaka, Mori Kouko Genere: Fantascienza, Giappone 2015, 101 min. Suicide Club. Data di uscita: 27 aprile 2026 Regia: Sion Sono Cast: Ryo Ishibashi, Masatoshi Nagase, Mai Hosho, Tamao Satô Genere: Horror, Giappone 2001, 99 min. Il Diavolo veste Prada 2. Data di uscita: 29 aprile 2026 Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (27 aprile – 3 maggio)

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