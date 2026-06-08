Filippo Boscagli verso la vittoria

Filippo Boscagli si avvicina alla vittoria a Lecco con un margine molto ampio. A due sezioni dalla fine dello scrutinio, il candidato si trova in testa, rendendo probabile la sua elezione a sindaco. I risultati ancora non sono ufficiali, ma la differenza tra i candidati è significativa. La consultazione elettorale si sta avviando alla conclusione e l’esito sembra ormai deciso.

Filippo Boscagli è virtualmente il nuovo sindaco di Lecco: divario molto ampio a sole 2 sezioni dalla conclusione dello scrutinio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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