Filippo Boscagli svela la lista civica | i suoi 32 nomi per Lecco

Durante un evento presso una sede di via Carlo Cattaneo, un candidato del centrodestra ha presentato ufficialmente la sua lista civica in vista delle prossime elezioni comunali. La presentazione è avvenuta alla presenza di decine di persone, che hanno riempito l’ambiente. Alla fine dell’incontro, sono stati annunciati i nomi dei 32 candidati che compongono la lista, accompagnati da manifesti blu e oro con la scritta

Decine di persone hanno riempito la sede di via Carlo Cattaneo per la corsa elettorale. Qui, tra i manifesti blu e oro con la scritta "Guardiamo Lecco", Filippo Boscagli ha presentato la sua lista civica: il candidato del centrodestra ha elencato i nomi dei candidati, uno dopo l'altro.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Elezioni a Lecco: Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unitoLecco, 13 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra unito alle comunali di Lecco è Filippo Boscagli, esponente e consigliere comunale di... Leggi anche: Lega Lecco, gazebo in piazza con Filippo Boscagli: "Grande partecipazione, aria di cambiamento" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ecco i 32 di Boscagli: chi sono i candidati della lista civica per Lecco; Lecco, la Lega svela la sua lista a sostegno di Boscagli: 'È ora di invertire la rotta, la città non può perdere la speranza'. Filippo Boscagli svela la lista civica: i suoi 32 nomi per LeccoVenerdì 17 aprile, nella sede di campagna gremita, il candidato sindaco del centrodestra ha presentato i volti della sua squadra civica. Al suo fianco Antonio Rossi e Dionigi Gianola. La capolista è L ... leccotoday.it Invertire la rotta: la Lega schiera i big a Lecco per Filippo BoscagliLa Lega serra i ranghi in vista delle prossime elezioni amministrative e si prepara a svelare la squadra che correrà per il consiglio comunale. L’appuntamento è fissato per sabato 11 Aprile, alle ore ... resegoneonline.it Lecco FM. . FILIPPO BOSCAGLI PRESENTA LA LISTA DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI COMUNALI (PRESENTE ANCHE ANTONIO ROSSI) - facebook.com facebook