Oggi a Lecco si è svolto un evento organizzato dalla Lega, con un gazebo posizionato in piazza e la presenza di un rappresentante nazionale. Molti cittadini si sono riuniti per ascoltare e parlare con gli esponenti del partito, creando un’occasione di confronto pubblico. L’evento ha visto una buona affluenza e si è concluso con un breve intervento del rappresentante, che ha parlato delle prossime iniziative.

Mauri (segretario Lega Lecco): "Importante momento di incontro e confronto. Dialogato con tante persone, ascoltando idee, proposte e preoccupazioni. Presenza di militanti, simpatizzanti e candidati. Nuova prospettiva per Lecco basata su concretezza, sicurezza e attenzione ai bisogni reali del territorio" Nella giornata di oggi si è svolto con grande partecipazione il gazebo organizzato dalla Lega Lecco, un importante momento di incontro e confronto con i cittadini. Durante l'iniziativa abbiamo avuto il piacere di dialogare con tante persone, ascoltando idee, proposte e preoccupazioni, insieme al nostro candidato sindaco Filippo... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lega Lecco, gazebo in piazza con Filippo Boscagli: "Grande partecipazione, aria di cambiamento"

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