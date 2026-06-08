Filippine terremoto di magnitudo 7.8 | le spaventose immagini dei crolli

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì mattina alle 8 (le 2 in Italia), un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud delle Filippine, causando crolli di edifici e strade danneggiate. Almeno 32 persone sono morte, oltre 200 sono rimaste ferite, e il bilancio potrebbe salire. Le immagini mostrano strutture sbriciolate e polvere che avvolge le zone colpite, mentre i soccorritori cercano tra le macerie. La terra ha tremato violentemente, lasciando un paesaggio di distruzione.

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Lunedì intorno alle 8 di mattina ora locale (le 2 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 nel sud dell’arcipelago delle Filippine, che ha fatto crollare diversi edifici: almeno 32 persone sono morte e più di 200 sono state ferite, ma è possibile che il numero aumenti ancora. L’epicentro del terremoto è stato in mare, pochi chilometri a sud dell’isola, e l’ipocentro a una profondità di 55,2 chilometri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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