Lunedì mattina alle 8 (le 2 in Italia), un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud delle Filippine, causando crolli di edifici e strade danneggiate. Almeno 32 persone sono morte, oltre 200 sono rimaste ferite, e il bilancio potrebbe salire. Le immagini mostrano strutture sbriciolate e polvere che avvolge le zone colpite, mentre i soccorritori cercano tra le macerie. La terra ha tremato violentemente, lasciando un paesaggio di distruzione.

Lunedì intorno alle 8 di mattina ora locale (le 2 in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 nel sud dell’arcipelago delle Filippine, che ha fatto crollare diversi edifici: almeno 32 persone sono morte e più di 200 sono state ferite, ma è possibile che il numero aumenti ancora. L’epicentro del terremoto è stato in mare, pochi chilometri a sud dell’isola, e l’ipocentro a una profondità di 55,2 chilometri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Gazzetta.it - Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: le spaventose immagini dei crolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA TERREMOTO SPAVENTOSO MAGNITUDO 7.8: DIVERSI MORTI ED EDFICI CROLLATI. UN DISASTRO

Notizie e thread social correlati

Filippine, terremoto di magnitudo 6.0 a Samar: le immagini delle telecamere di sorveglianzaLunedì una città nella parte orientale di Samar, nelle Filippine, è stata interessata da un terremoto di magnitudo 6.

Leggi anche: Terremoto nelle Filippine, crolli e panico nei video social: almeno 19 morti dopo la scossa di magnitudo 7.8

Temi più discussi: 'Almeno 31 le persone morte nel terremoto nelle Filippine'; Filippine, terremoto di magnitudo 7,8: centinaia tra morti e feriti; Terremoto nelle Filippine, la fuga in strada dopo la scossa di magnitudo 7.8; Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine: almeno 32 morti. Rientrata allerta tsunami.

#TG2000 - #Terremoto di magnitudo 7.8 nelle #Filippine. Morti ed edifici crollati #8giugno #tsunami #philippines #earthquake #philippinesearthquake #news #TV2000 @tg2000it x.com

Un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce le Filippine meridionali reddit

'Almeno 31 le persone morte nel terremoto nelle Filippine'Emanato un allerta tsunami, attese onde lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone (ANSA) ... ansa.it

Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7.8: almeno 15 morti e diversi crolliLe operazioni dei soccorritori sono in corso, mentre l'allerta tsunami è rientrata dopo quattro ore ... msn.com