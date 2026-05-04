Lunedì, una scossa sismica di magnitudo 6.0 ha interessato una città nella parte orientale dell’isola di Samar, nelle Filippine. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le prime immagini dell’evento, che ha causato danni a edifici e ha fatto scattare le procedure di emergenza. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o sul numero di feriti. Le autorità stanno valutando la situazione e monitorando eventuali repliche.

Home > Video > Filippine, terremoto di magnitudo 6.0 a Samar: le immagini delle telecamere di sorveglianza Lunedì un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito una città nella parte orientale di Samar, nelle Filippine. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha affermato che il sisma si è verificato alle 14:09. L’epicentro è stato localizzato circa 9 chilometri a nord-ovest di San Julian, nella parte orientale di Samar, a una profondità di 10 chilometri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i residenti mentre uscivano di corsa dalle loro case dopo aver avvertito la forte scossa. Filippine, terremoto di magnitudo 6.0 a Samar: le...🔗 Leggi su Lapresse.it

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