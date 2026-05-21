Una bambina di 10 anni residente a Filicudi ha scritto una lettera alla presidente del consiglio, esprimendo la sua necessità di lasciare l’isola per poter frequentare gli studi. Nella missiva, la bambina evidenzia di voler avere le stesse opportunità degli altri studenti, sottolineando la difficoltà di conciliare il percorso scolastico con le restrizioni dell’isola. La lettera è stata resa nota il 21 maggio 2026, senza ulteriori dettagli sulle risposte o sui piani futuri.

Roma, 21 maggio 2026 - “Ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini", si legge nella lettera scritta da una bambina alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Tiziana è un’alunna di quinta elementare di Filicudi, nelle Eolie, che ora per frequentare le scuole medie dovrà obbligatoriamente lasciare casa sua e l'isoletta perché non esiste più il corso di preparazione agli esami di scuola media Cpe (Un'istituzione scolastica fondamentale nelle piccole isole dell'arcipelago eoliano, consente agli studenti locali di completare il ciclo di istruzione secondaria di primo grado senza essere costretti a trasferirsi sulla terraferma, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimba di 10 anni di Filicudi scrive alla premier Meloni: “Per studiare devo lasciare l’isola. Chiedo di avere le stesse opportunità degli altri studenti”

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