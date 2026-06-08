Diversi figli di celebrità sono cresciuti con approcci educativi che includono l’identità di genere non binaria o l’assenza di un’etichetta di genere, come nel caso di alcuni figli di attrici note. Questa tendenza si riflette in un’attenzione pubblica crescente verso l’educazione e l’identità di genere dei minori nelle famiglie di personaggi famosi. La rappresentazione mediatica di queste scelte educative si è intensificata negli ultimi anni, contribuendo a un’immagine più aperta e diversificata delle famiglie nel mondo dello spettacolo.

Un tempo Hollywood esibiva divorzi, rehab e cause milionarie. Oggi, più spesso, mette in scena la propria pedagogia. Accade anche nel mese del Pride, quando l’industria dello spettacolo si presenta come avanguardia morale dell’Occidente e trasforma ogni storia privata in una dichiarazione pubblica. L’ultimo capitolo riguarda i figli delle celebrità che si identificano come trans, non binari o lontani dal sesso assegnato alla nascita. Tema delicato, da non liquidare con sarcasmo né ostilità: la dignità delle persone trans non è in discussione. Ma la domanda resta. Perché proprio nella Hollywood più ricca, woke e di sinistra il fenomeno appare così frequente, così esibito e così precoce? Maggiore libertà? Moda culturale? Effetto bolla? O semplice coincidenza illuminata dai riflettori? Avere un figlio trans sembra la regola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Figli trans o “no gender” di genitori vip, da Megane Fox e Jennifer Lopez: la “moda” arcobaleno di Hollywood

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