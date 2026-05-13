Nostalgia anni ’90 degli spot tv | da De Sica a Lopez passando per Megane Gale

Negli ultimi tempi, alcune aziende stanno riscoprendo gli spot televisivi ispirati agli anni '90, utilizzando stili e immagini tipici di quel periodo. Tra le marche che hanno deciso di riproporre questa strategia ci sono aziende di diversi settori, tra cui alimentare e telecomunicazioni. Le pubblicità riprendono le atmosfere e i riferimenti visivi di quegli anni, cercando di catturare l’attenzione del pubblico attraverso un ritorno al passato.

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Alcune aziende come Parmacotto, Tim e Iliad stanno puntando sull’effetto nostalgia, riproponendo spot stile anni ’90. Se una persona finita malauguratamente in coma negli anni ’90 si risvegliasse adesso e guardasse la televisione, penserebbe che trent’anni tutto sommato non siano passati. Tra revival di programmi e spot tv. Se il primo ha un duplice motivo legato alla crisi economica e quella delle idee, il secondo invece si basa su una natura squisitamente legata al marketing. In una società ansiogena, senza certezze, nella quale il futuro fa sempre più paura, le persone si rifugiano nel passato. Le aziende questo lo sanno e stanno puntando quindi sull’effetto Nostalgia.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Nostalgia anni ’90 degli spot tv: da De Sica a Lopez passando per Megane Gale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Megan Gale torna protagonista degli spot telefonici: il volto iconico anni ’90 rinasce con IliadDopo aver segnato un’epoca nella pubblicità italiana, Megan Gale torna davanti alle telecamere per una nuova campagna dedicata al mondo della... Torna in onda lo spot Sip degli anni ’90 con Massimo LopezSANREMO – E’ diventato virale, scatenando migliaia di commenti sui social, tra sorpresa e nostalgia, lo storico spot Sip degli anni ’90 con Massimo... Temi più discussi: Torna anche Megan Gale ma cambia operatore. Aria di nostalgia nella telefonia; Dopo gli Anni 90, la modella Megan Gale protagonista dello spot iliad; Effetto nostalgia, iliad rilancia con Megan Gale per combattere la sfiducia nelle telco; Megan Gale torna con una pubblicità telefonica: l'offerta Iliad imperdibile. L’ondata di nostalgia per gli anni Novanta-Duemila nel mondo delle telecomunicazioni continua. Dopo il ritorno di Massimo Lopez come volto di Tim in omaggio alla storica campagna di quasi trent’anni fa è il turno ora di Megan Gale. La modella australiana c x.com Megan Gale torna protagonista degli spot telefonici: il volto iconico anni ’90 rinasce con IliadDopo aver segnato un’epoca nella pubblicità italiana, Megan Gale torna davanti alle telecamere per una nuova campagna dedicata al mondo della telefonia. L’ex volto simbolo di Omnitel, poi diventata Vo ... 361magazine.com Torna anche Megan Gale ma cambia operatore. Aria di nostalgia nella telefoniaLo storico volto degli spot Omnitel di inizio anni 2000 protagonista della campagna di Iliad. Un altro revival dopo la scelta di Tim con Massimo Lopez ... repubblica.it