Sono stati annunciati i nuovi volti della prossima stagione di SuperLega. Tra i giovani emergenti ci sono atleti con esperienze in Nazionale e storie di crescita sportive. Tra loro figurano Nikolov e Khotsevych, che hanno già partecipato a competizioni internazionali. Questi giocatori si preparano a confrontarsi con altri talenti, puntando a consolidare la propria presenza nel campionato.

Sono giovani, talentuosi, spavaldi. La SuperLega è pronta ad accoglierli. Perché se è vero che il nostro campionato negli anni ha salutato qualche stella, è altrettanto vero che i campioni del futuro - e in alcuni casi già del presente - scalpitano per prendersi le luci della ribalta. Fanno parte dell’ultima tranche della Gen Z: atleti cresciuti nell'era dei dati e della massima performance, abituati a misurarsi e a condividersi sui social prima ancora che sotto rete. Si sono distinti nelle categorie inferiori, hanno collezionato medaglie nelle selezioni giovanili, hanno spesso un cognome che pesa. Adesso il grande salto li aspetta, ed è a un palleggio di distanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Figli d’arte e talenti emergenti: da Nikolov a Khotsevych, i volti nuovi della SuperLega

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