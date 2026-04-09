Talenti emergenti torna il contest Musica da Bere

A Brescia torna il concorso musicale dedicato a artisti e band emergenti, chiamato “Musica da Bere”. L'iniziativa offre un palco dove i giovani musicisti possono esibirsi di fronte al pubblico e ai giudici. La competizione si svolge in un luogo fisico, indipendente e riconosciuto per la sua autorevolezza nel panorama musicale locale. L'obiettivo è dare visibilità a nuovi talenti nel settore musicale.

BRESCIA – Uno spazio reale, indipendente, autorevole, dove il talento di artisti e band emergenti riesce a farsi spazio per davvero, un premio nazionale che ha lanciato artisti come La Rappresentante di Lista, Angelina Mango, Iosonouncane, Ginevra ed Ettore Giuradei, solo per citarne alcuni, e che in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 8.000 artisti provenienti da tutta Italia e un montepremi totale di oltre 50.000 euro. Stiamo parlando di ‘Musica da Bere’, il contest musicale indipendente che seleziona, ogni anno, i futuri protagonisti della scena musicale e che torna nel 2026 per una XVII Edizione che amplia sempre di più le opportunità per i partecipanti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Talenti emergenti, torna il contest “Musica da Bere” Torna il grande festival dedicato alla Carrà: il contest per i nuovi talenti riparte da SanremoLa grande novità di questa edizione è il lancio della Web tv di Rumore Bim Festival, una piattaforma scaricabile non solo su smartphone, ma su tutte... Pitch Day 2, "Talenti Emergenti": il ponte tra accademia e mercato dà ancora una volta i suoi fruttiPremiati Agrifish, spin-off accademico dell’Università di Camerino e il Sistema intelligente per il monitoraggio strutturale Pitch day: un ponte tra... Betrayed on my birthday I divorced my cheating husband and ruined him. Now he begs in the rain! Brescia, torna Musica da bere: iscrizioni aperte fino all’8 giugnoI sei finalisti si esibiranno dal vivo a Brescia in una serata conclusiva, con i nomi annunciati entro il 31 agosto. quibrescia.it Da Fucecchio dj Ander selezionato tra i 25 talenti emergenti al mondoDal comprensorio del Cuoio un giovane è salito nell'olimpo dei migliori talenti emergenti a livello mondiale nella musica elettronica. Si chiama Ander, è ... gonews.it