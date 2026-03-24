Arte spontanea e digitale progetto da Vico Equense per scoprire nuovi talenti

Sabato 21 marzo si è tenuta una presentazione al cinema dedicata a un progetto che combina arte spontanea e strumenti digitali. L'iniziativa, proveniente da Vico Equense, mira a scoprire nuovi talenti attraverso un approccio che integra tecniche tradizionali e moderne. La manifestazione ha coinvolto vari artisti e ha avuto come obiettivo quello di promuovere espressioni artistiche nate dall'immediatezza e dalla creatività spontanea.

L’arte spontanea incontra le tecnologie digitali. Sabato 21 marzo è stato presentato al Cinema Teatro Aequa il progetto “Aequa Spont Art – L’imperfezione come risorsa: tra arti spontanee e frontiere digitali”, iniziativa promossa dal Nuovo Cinema Aequa per trasformare il territorio in un hub internazionale dell’arte spontanea. L’obiettivo è dare voce a forme artistiche istintive, dalla poesia alla Glitch Art, valorizzando il talento individuale contro l’omologazione digitale. Il progetto prevede tre fasi principali: la “Chiamata alle Arti” per censire artisti emergenti, la creazione di un’ Area Museale Digitale con certificazione NFT e la realizzazione di un Villaggio dell’Istinto con festival open air ispirati al New Bauhaus Europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati “Aequa Spont Art”: al via da Vico Equense il censimento per mappare i talenti dell’arte istintivaTempo di lettura: 2 minutiÈ stato presentato ufficialmente sabato 21 marzo, presso il Cinema Teatro Aequa, il progetto “Aequa Spont Art –... Da Palermo a Vico Equense, arriva l’ Albero di FalconeTempo di lettura: 3 minutiA Palermo vive e resiste da anni un albero molto amato dai bambini. Una raccolta di contenuti su Vico Equense Temi più discussi: Vico Equense: al via un censimento per mappare i talenti dell'arte istintiva; Aequa Spont Art: a Vico Equense tutto il valore della spontaneità tra arte e digitale; Vico Equense presenta Aequa Spont Art: l’imperfezione diventa arte tra spontaneità e digitale; Aequa Spont Art | al via da Vico Equense il censimento per mappare i talenti dell’arte istintiva. Vico Equense. Al via il progetto che coniuga arte e digitaleNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it L’arte spontanea sfida la perfezione digitale: al via il censimento degli artisti spontanei per il progetto che unisce tradizione e tecnologie immersiveL’arte spontanea sfida la perfezione digitale: al via il censimento degli artisti spontanei per il progetto che unisce tradizione e tecnologie immersive ... lostrillone.tv Pizza a Metro da "Gigino" L'Università della Pizza | Vico Equense - facebook.com facebook #vico equense, a fuoco cinque auto: arrestati due giovani nel Napoletano x.com