Fibra e Neffa annunciano un joint album Presentato live il primo singolo Jay-Z

Fibra e Neffa annunciano un album in collaborazione, confermato durante il Party Like a Deejay 2026 a Milano. Neffa ha dichiarato che è possibile un progetto condiviso, mentre Fibra ha risposto positivamente. È stato presentato anche il primo singolo, intitolato Jay-Z, che anticipa l’uscita del disco. La notizia riguarda la collaborazione tra i due artisti, senza indicazioni sulla data di pubblicazione o ulteriori dettagli.

Fabri Fibra e Neffa usciranno con un joint album. L’annuncio è arrivato durante il Party Like a Deejay 2026 a Milano, «In questa vita siamo riusciti a fare un album assieme» dice Neffa, «Mi sa di sì» risponde Fibra, e poi il lancio del singolo Jay-Z, che anticiperà il disco. Più che un’opera un evento rap, forse appannato giusto dai tantissimi, probabilmente troppi, featuring che, per fini commerciali, ormai infestano settimanalmente la discografia italiana. Ma non c’è niente di furbetto nella collaborazione tra Neffa e Fibra, solo la celebrazione di un’intesa artistica raramente così quadrata nel mondo della musica italiana e del rap in particolare. 🔗 Leggi su Open.online

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Joint album di Neffa e Fibra, pensieri? reddit

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