Due pop star, due bionde, due donne dalla voce strepitosa, cos’altro le unisce? Un brano che presto pubblicheranno insieme,Bring your love. Dopo cheal Coachella hanno impressionato e colpito tutti, adesso la coppia artistica ha inciso un nuovo brano che verrà pubblicato il 30 aprile. Le due popstar hanno annunciato, con un post congiunto, l’uscita di questo nuovo singolo che le vede collaborare. Una settimana fa hanno incantato tutti al Coachella ma adesso sono pronte a far sognare ancora con la propria musica. Si vocifera cheBring your lovefaccia parte delprossimo album di Madonna,Confessions on a Dance Floor: Part II, che uscirà il 3 luglio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madonna e Sabrina Carpenter annunciano Bring your love: il primo singolo insieme

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