A Fiastra, l’albergatrice ha criticato le informazioni diffuse sul livello del lago di Fiastra, che è stato abbassato di circa otto metri a causa dei lavori alla diga del Fiastrone. Secondo quanto riferito, il lago non è vuoto e non può diventare tale, contrariamente a quanto indicato. La donna ha sottolineato che queste informazioni sbagliate ostacolano la promozione dell’area e il rilancio dell’entroterra.

FIASTRA - Il lago di Fiastra ha il livello abbassato di circa otto metri per i lavori alla diga del Fiastrone, ma non è “vuoto” e non può diventare, per informazioni parziali, una tappa da sconsigliare. A sollevare il caso è Emanuela Leli, titolare dell’albergo diffuso Il Borgo delle Sibille a Sarnano e socia della società Verdefiastra sul lago di Fiastra. La vicenda «La storia che vi voglio raccontare è quella di un’operatrice turistica arrabbiata», afferma Leli. «Ieri mattina, durante la colazione, ho chiesto ai miei ospiti, arrivati dal Trentino, che programmi avessero per la giornata. Mi rispondono che volevano andare a Castelluccio». Da... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fiastra, lo sfogo dell?albergatrice Leli: «Informazioni turistiche sbagliate. Così non si rilancia l?entroterra»

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